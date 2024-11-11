7 из 10 архангелогородцев помогают своим родителям деньгами

Сервис SuperJob опубликовал итоги очередного опроса экономически активных жителей города. Жители Архангельска, у которых есть родители, в большинстве своём считают, что необходимо оказывать им финансовую помощь.
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