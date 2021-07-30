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29.07 - 31.08 В Летнем кинотеатре КАРО и Музея Москвы открылся кинолекторий «В главной роли — Москва»

29.07 - 31.08 В Летнем кинотеатре КАРО и Музея Москвы открылся кинолекторий «В главной роли — Москва»

С 29 июля по 31 августа Музей Москвы и проект КАРО.Арт приглашают зрителей посетить кинолекторий «В главной роли — Москва», в рамках которого запланирован цикл публичных встреч и просмотры фильмов, посвященных кинематографическому взгляду на Москву.

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