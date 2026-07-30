Эксперт предупредил о рисках для республиканцев из-за поддержки Маска

Финансовая помощь Илона Маска может укрепить позиции Республиканской партии США, однако его участие способно оттолкнуть колеблющихся избирателей, заявил «ФедералПресс» политолог-американист Артемий Атаманенко.
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