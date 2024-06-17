Экстерриториальное применение закона о защите национальной безопасности в САР Сянган соответствует международному праву -- МИД КНР

Пекин, 14 июня /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь в пятницу заявил, что меры, принятые правоохранительными органами Специального административного района /САР/ Сянган в соответствии с Положениями о защите национальной безопасности в САР Сянган в отношении лиц, занимающихся антикитайской подрывной деятельностью, носят разумный, обоснованный и законный характер, призвав соответствующие стороны прекратить вмешиваться в дела Сянгана.