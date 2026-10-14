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Аргументы и Факты

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Над Калужской областью за ночь сбили 20 беспилотников

Над Калужской областью за ночь сбили 20 беспилотников

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 20 беспилотников над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

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