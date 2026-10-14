Над Калужской областью за ночь сбили 20 беспилотников

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 20 беспилотников над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
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