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Пирс Морган: «Думал, что Инфантино – это добро в футболе. Я ошибался. Вульгарная попытка продать ЧМ – это за гранью допустимого. Он должен уйти»

Телеведущий Пирс Морган заявил, что Джанни Инфантино должен покинуть пост президента ФИФА. Ранее стало известно о планах ФИФА по продаже доли чемпионата мира частным инвесторам.

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