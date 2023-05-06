Впервые в истории обнаружена звезда, пожирающая планету. А нам это грозит?

Такая судьба ждет и нашу Землю примерно через пять миллиардов лет. Клубок пыли – это все, что осталось от планеты, которая была поглощена звездой на расстоянии около 12 000 световых лет от нас.
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