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Впервые в истории обнаружена звезда, пожирающая планету. А нам это грозит?

Впервые в истории обнаружена звезда, пожирающая планету. А нам это грозит?

Такая судьба ждет и нашу Землю примерно через пять миллиардов лет. Клубок пыли – это все, что осталось от планеты, которая была поглощена звездой на расстоянии около 12 000 световых лет от нас.

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