Вагенкнехт предупредила о последствиях втягивания ФРГ в конфликт на Украине

Безответственная стратегия Запада в украинском конфликте повышает риск прямого военного столкновения с Россией и непосредственного вовлечения в него Германии, заявила основательница немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт.
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