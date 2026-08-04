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Вагенкнехт предупредила о последствиях втягивания ФРГ в конфликт на Украине

Вагенкнехт предупредила о последствиях втягивания ФРГ в конфликт на Украине

Безответственная стратегия Запада в украинском конфликте повышает риск прямого военного столкновения с Россией и непосредственного вовлечения в него Германии, заявила основательница немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт.

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