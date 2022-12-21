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Клинок кинжала Тутанхамона выполнен из материала внеземного происхождения

Клинок кинжала Тутанхамона выполнен из материала внеземного происхождения

Археологи обнаружили гробницу древнеегипетского фараона Тутанхамона в далеком 1922 году. Но несмотря на то, что с момента выдающегося исторического открытия прошло уже 100 лет, тайны этого древнего захоронения до конца так и не удалось разгадать.

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