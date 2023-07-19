Сотрудникам Минпросвещения с 18 июля запретили пользоваться на работе техникой Apple.Такое решение было принято в целях реализации Доктрины информационной безопасности страны, утвержденной Указом Президента РФ.
Сотрудникам Минпросвещения запретили пользоваться техникой Apple
Комментарии
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Игорь Человек
Этих ВРАГОВ (посмотрите на действия этих сотрудников, которые сами не провели не одного урока!) сидящих в мин. образования реально - Не проконтролировать. Сотрудники заявят, что это их личный и они вправе им пользоваться, а служебный им не давали ( или им уже выдали отечественные телефоны?)
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18 час.
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