Сотрудникам Минпросвещения запретили пользоваться техникой Apple

Игорь Человек

Этих ВРАГОВ (посмотрите на действия этих сотрудников, которые сами не провели не одного урока!) сидящих в мин. образования реально - Не проконтролировать. Сотрудники заявят, что это их личный и они вправе им пользоваться, а служебный им не давали ( или им уже выдали отечественные телефоны?)