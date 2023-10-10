Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Zxc321 Шаинский
    А кто любит русских? Может, стоит задуматься, прежде, чем открывать рот?Израильский ветер...
  • HotRS
    Ну, поведай народу о массовых репрессиях, я посмотрю как тебя все тут заплюют.Израильский ветер...
  • HotRS
    Мало того, что внутрисемейные, в Палестине еще и внутриарабские разборки.Израильский ветер...

ВСУ потеряли девять лучших бригад в боях с Россией

ВСУ потеряли девять лучших бригад в боях с Россией

"Украина столкнулась с таким колоссальным числом потерь в живой силе, что из 12 бригад, подготовленных альянсом, это где-то 45-60 тысяч человек, девять исчезли полностью, они были уничтожены", — заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх