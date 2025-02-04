Очередная авария на теплосетях оставила без отопления и горячей воды жителей нескольких улиц в Амурском поселке.
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Очередная авария на теплосетях оставила без отопления и горячей воды жителей нескольких улиц в Амурском поселке.