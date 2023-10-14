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MotoGP. Гран-при Индонезии. Мартин выиграл спринт и возглавил чемпионат, Марини – 2-й, Беццекки – 3-й, Баньяя – 8-й

Пилот «Прамака» Хорхе Мартин одержал победу по итогам спринта на Гран-при Индонезии MotoGP. Чемпион из «Дукати» Франческо Баньяя финишировал восьмым, что позволило Мартину стать новым лидером сезона.

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