Багреева: Москва заключила 28 тысяч контрактов с региональными поставщиками

В первом квартале 2025 года столичные заказчики заключили с поставщиками из регионов 27,7 тыс. контрактов на сумму 114,2 млрд рублей в рамках федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ), сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.