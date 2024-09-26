Чтобы НЕ пригодилось: приложения и сервисы после ДТП

Загруженность автомобильных дорог увеличивается с каждым годом. А вместе ней растет и аварийность. Только по официальной статистике (в которую не входят аварии без вызова ГИБДД), за 2023 год в нашей стране произошло 132 466 ДТП — и это на 4,5% больше, чем в предыдущем году.