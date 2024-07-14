Сийярто: Переговоры по Украине начнутся, когда Запад и КНР выступят за мир

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что переговоры по ситуации на Украине могут начаться, если США, Евросоюз и Китай выступят за мирное урегулирование конфликта.
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