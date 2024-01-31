Уполномоченный в Республике Адыгея подписал соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с республиканским отделением «Опоры России»

26 января 2024 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея Азамат Конов и председатель Адыгейского республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Наталья Егорова подписали соглашение о взаимодействии.
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