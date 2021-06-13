Пьяному ничего не страшно, даже если ты простой дачный кот

Разно ВсякоВ мире животныхПьяному ничего не страшно, даже если ты простой дачный кот У моего соседа по даче в какой-то момент начали стремительно плодиться грызуны, крысы там всякие, мышки.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAнатолий РайковУ знакомого тоже были на даче мыши.Осенью он собрал большое количество репейника,разложил по полу и где появляются мыши по пути следования.А как зимой пришёл за солениями и зашёл в дачу,это надо видеть какой переполох был.Позже каждую осень так делал,но мышей больше не видно было.А ведь репейные шишки даже к глым рукам своими крючками цепляются.А если прицепится к телу мыши?Комментировать
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