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Пьяному ничего не страшно, даже если ты простой дачный кот

Пьяному ничего не страшно, даже если ты простой дачный кот

У моего соседа по даче в какой-то момент начали стремительно плодиться грызуны, крысы там всякие, мышки.

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Aнатолий Райков
У знакомого тоже были на даче мыши.Осенью он собрал большое количество репейника,разложил по полу и где появляются мыши по пути следования.А как зимой пришёл за солениями и зашёл в дачу,это надо видеть какой переполох был.Позже каждую осень так делал,но мышей больше не видно было.А ведь репейные шишки даже к глым рукам своими крючками цепляются.А если прицепится к телу мыши?

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