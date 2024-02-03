Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

6 февраля инспекция МНС по г. Бобруйску проводит День открытых дверей по разъяснению вопросов по заполнению сведений о дохода...

6 февраля инспекция МНС по г. Бобруйску проводит День открытых дверей по разъяснению вопросов по заполнению сведений о дохода...

6 февраля инспекция МНС по г. Бобруйску проводит День открытых дверей по разъяснению вопросов по заполнению сведений о доходах физических лиц за 2023 годСледует напомнить, что на основании пункта 6 статьи 85 Налогового кодекса Республики Беларусь государственные органы, иные организации, представительства иностранных организаций, открытые в порядке .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх