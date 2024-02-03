6 февраля инспекция МНС по г. Бобруйску проводит День открытых дверей по разъяснению вопросов по заполнению сведений о дохода...

6 февраля инспекция МНС по г. Бобруйску проводит День открытых дверей по разъяснению вопросов по заполнению сведений о доходах физических лиц за 2023 годСледует напомнить, что на основании пункта 6 статьи 85 Налогового кодекса Республики Беларусь государственные органы, иные организации, представительства иностранных организаций, открытые в порядке .