6 февраля инспекция МНС по г. Бобруйску проводит День открытых дверей по разъяснению вопросов по заполнению сведений о дохода...

6 февраля инспекция МНС по г. Бобруйску проводит День открытых дверей по разъяснению вопросов по заполнению сведений о доходах физических лиц за 2023 годСледует напомнить, что на основании пункта 6 статьи 85 Налогового кодекса Республики Беларусь государственные органы, иные организации, представительства иностранных организаций, открытые в порядке .
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