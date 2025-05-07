Генеральный директор IBM призывает администрацию Трампа увеличить, а не сократить, федеральное финансирование НИОКР в области ИИ

Как и многие другие технологические лидеры, Арвинд Кришна, генеральный директор IBM, считает, что необходимо увеличить федеральное финансирование НИОКР в области искусственного интеллекта и связанных с ним технологий, а не наоборот.
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