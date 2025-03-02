В Левобережном районе Воронежа устранили коммунальную аварию

По словам местных жителей, потоки воды разливались на протяжении трех дней. Сегодня стало известно, что сотрудники «РВК-Воронеж» завершили работы по устранению аварии на бесхозных сетях вчера около 18:00, при этом холодная вода у горожан не отключалась.