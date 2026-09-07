Татарстанда яңгырлы һава торышы 10 сентябрьгә кадәр сакланачак

Якын көннәрдә Татарстанда яңгырлы болытлы һава көтелә. Урыны белән көчле җил һәм яшен булырга мөмкин, һава температурасы сизелерлек төшәчәк, дип хәбәр итә ТР Гидрометеорология үзәге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым