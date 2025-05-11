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Скончалась журналистка Ирина Панкратова

Скончалась журналистка Ирина Панкратова

На 39-м году жизни после тяжелой болезни скончалась журналистка Ирина Панкратова. Об этом 11 мая сообщила основательница издания The Bell (признано в РФ иноагентом) Елизавета Осетинская (признана в РФ иноагентом).

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