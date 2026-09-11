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Царьград

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Суд штата Мэн грозит россиянке 20 годами тюрьмы за дебош в самолёте

Суд штата Мэн грозит россиянке 20 годами тюрьмы за дебош в самолёте

Русской женщине грозит свыше 20 лет заключения в США из-за инцидента на борту самолета. Инцидент произошел на рейсе в Ньюарк, когда Милана вмешалась в работу экипажа.

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