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"Фото — как кадры из кино". Барнаульцы провели последний теплый день осени в дендрарии

"Фото — как кадры из кино". Барнаульцы провели последний теплый день осени в дендрарии

Любители эстетики поделились, где найти лучшие локации для снимков Теплая осень в барнаульском дендрарии / Фото: amic.

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