Жительница Нефтекамска обвиняется в приобретении поддельных документов для получения кредита

Жительнице Нефтекамска предъявили обвинение в использовании поддельных паспортов гражданина и других официальных документов В результате тщательного расследования сотрудниками органов внутренних дел города Нефтекамска возбуждено уголовное дело против местной женщины, которая была поймана на попытке получить крупный потребительский кредит с помощью поддельных документов.
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