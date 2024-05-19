Жительница Нефтекамска обвиняется в приобретении поддельных документов для получения кредита

Жительнице Нефтекамска предъявили обвинение в использовании поддельных паспортов гражданина и других официальных документов В результате тщательного расследования сотрудниками органов внутренних дел города Нефтекамска возбуждено уголовное дело против местной женщины, которая была поймана на попытке получить крупный потребительский кредит с помощью поддельных документов.