«Странные» эласмозавры охотились, нападая на жертв сверху

Ученые описали группу окаменелостей, принадлежащих, как ранее считалось, представителям рода Elasmosaurus — морским хищникам позднего мелового периода (85-65 миллионов лет назад) — и отнесли их к новому роду Traskasaura, не похожему ни на один из известных ранее.