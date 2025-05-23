«Странные» эласмозавры охотились, нападая на жертв сверху

Ученые описали группу окаменелостей, принадлежащих, как ранее считалось, представителям рода Elasmosaurus — морским хищникам позднего мелового периода (85-65 миллионов лет назад) — и отнесли их к новому роду Traskasaura, не похожему ни на один из известных ранее.
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