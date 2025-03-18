Разработка Saros, следующей игры авторов Returnal стартовала в 2022 году; бюджет сопо...

Разработка Saros, следующей игры авторов Returnal стартовала в 2022 году; бюджет сопоставим с Alan Wake 2Во время последнего State of Play, проведенного Sony в феврале этого года, одним из самых больших сюрпризов мероприятия стал официальный анонс Saros, новейшей игры от Housemarque, создателей Returnal.
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