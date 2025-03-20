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В Подмосковье с 22 марта ограничена рыбалка из-за нереста: какие запреты введены

В Подмосковье с 22 марта ограничена рыбалка из-за нереста: какие запреты введены

Ограничения на вылов рыбы в период нереста необходимы для охраны рыбных запасов Московской области.В субботу, 22 марта, в Московской области вступают в силу ограничения и запреты на вылов рыбы.

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