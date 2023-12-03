В ХАМАС заявили о ракетном обстреле по Ашкелону на юге Израиля

«Бригады аль-Кассама» заявили, что нанесли ракетный удар по городу Ашкелон на юге Израиля. «Бригады аль-Кассама» нанесли ракетный удар по Ашкелону в ответ на массовые убийства сионистами гражданского населения», — говорится в заявлении.