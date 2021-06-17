Шипом вышло: как строители дорог в России связаны с сайентологами

Ассоциация производителей и потребителей асфальтобетонных смесей «Росасфальт», которая в середине июня призывала штрафовать автолюбителей за езду на шипованной резине летом, может быть замешана в ряде коррупционных скандалов со строительством дорог.
Ассоциация производителей и потребителей асфальтобетонных смесей «Росасфальт», которая в середине июня призывала штрафовать автолюбителей за езду на шипованной резине летом, может быть замешана в ряде коррупционных скандалов со строительством дорог.
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