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Шипом вышло: как строители дорог в России связаны с сайентологами

Шипом вышло: как строители дорог в России связаны с сайентологами

Ассоциация производителей и потребителей асфальтобетонных смесей «Росасфальт», которая в середине июня призывала штрафовать автолюбителей за езду на шипованной резине летом, может быть замешана в ряде коррупционных скандалов со строительством дорог.

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