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Царьград

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В Госдуме предложили певцу Алексею Воробьёву вернуться в Москву из США

В Госдуме предложили певцу Алексею Воробьёву вернуться в Москву из США

Депутат Александр Толмачев предложил певцу Алексею Воробьеву покинуть Лос-Анджелес и вернуться в Москву из-за разбушевавшейся стихии.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Ему там лучше пусть живёт и не переживайте.
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