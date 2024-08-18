Бывшего вице-президента Федерации тенниса России оправдали по делу о расстреле

Симоновский районный суд Москвы в отношении бывшего вице-президента Федерации тенниса России (ФТР) Валерия Епонешникова, сменившего имя и фамилию на Вальтера Вебера по делу о расстреле четырех человек в 1995 году.
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