Индия разместила 8 млн правительственных документов в пяти блокчейнах

В данный момент около восьми миллионов правительственных документов, требующих проверки, хранятся в пяти блокчейн-сетях, которые принадлежат и управляются государственным учреждением - Национальным центром информатики Индии (NIC).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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