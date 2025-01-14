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Украинские спецслужбы заплатили россиянину 10 тыс. рублей за подготовку теракта

Украинские спецслужбы заплатили россиянину 10 тыс. рублей за подготовку теракта

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