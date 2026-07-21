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Царьград

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ООН объявила атаки на склады в России военным преступлением

ООН объявила атаки на склады в России военным преступлением

Официальный представитель ООН Тамин Аль-Хитан заявил, что атаки на логистические центры в Тамбовской и Московской областях ночью 18 июля 2026 года могут считаться военным преступлением, что требует тщательного расследования.

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