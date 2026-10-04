В Европарламенте предложили передать Киеву замороженные российские активы

Замороженные активы России на сумму более 200 миллиардов евро (около 18,7 триллиона рублей) предложили передать для отправки киевскому режиму депутаты Европарламента (ЕП), 4 октября сообщает издание Les Échos.
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