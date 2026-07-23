Один человек погиб в пожаре после взрыва газа в Егорьевске

Один человек погиб после взрыва и пожара в жилом доме в подмосковном Егорьевске. "К сожалению, после вскрытия квартиры, где произошел пожар, обнаружено тело погибшего", сообщил глава муниципального округа Дмитрий Викулов в MAX.
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