На Украине заявили о взрывах в районе Балаклеи Харьковской области

Global Look Press/news.ru/Bulkin Sergey В районе Балаклеи в Харьковской области прозвучали взрывы. Об этом пишет украинское издание "Страна""Сообщают о взрывах в районе Балаклеи Харьковской области", – говорится в сообщении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии