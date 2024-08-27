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На Украине заявили о взрывах в районе Балаклеи Харьковской области

На Украине заявили о взрывах в районе Балаклеи Харьковской области

Global Look Press/news.ru/Bulkin Sergey В районе Балаклеи в Харьковской области прозвучали взрывы. Об этом пишет украинское издание "Страна""Сообщают о взрывах в районе Балаклеи Харьковской области", – говорится в сообщении.

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