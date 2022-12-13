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«Франция — Аргентина – настоящий рейтинговый финал. Это было бы вкусно и жирно! Это нужно во благо футбола». Нигматуллин о ЧМ-2022

«Франция — Аргентина – настоящий рейтинговый финал. Это было бы вкусно и жирно! Это нужно во благо футбола». Нигматуллин о ЧМ-2022

Руслан Нигматуллин рассказал, какие сборные хотел бы видеть в финале ЧМ-2022. «Чемпионат мира запомнится нам множеством неожиданных результатов.

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