Тренер "Спартака" Абаскаль заступился за Дуарте: я не тиран, мы не должны его убивать

Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль заявил, что поддержал защитника своей команды Алексиса Дуарте после его результативной ошибки в матче Кубка России против "Акрона", которая привела к поражению и вылету команды из турнира.
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль заявил, что поддержал защитника своей команды Алексиса Дуарте после его результативной ошибки в матче Кубка России против "Акрона", которая привела к поражению и вылету команды из турнира.
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