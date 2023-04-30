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Тренер "Спартака" Абаскаль заступился за Дуарте: я не тиран, мы не должны его убивать

Тренер "Спартака" Абаскаль заступился за Дуарте: я не тиран, мы не должны его убивать

Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль заявил, что поддержал защитника своей команды Алексиса Дуарте после его результативной ошибки в матче Кубка России против "Акрона", которая привела к поражению и вылету команды из турнира.

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