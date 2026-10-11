«Тир» для российских дронов — до конца года в Киеве будет уничтожена вся инфраструктура Американский эксперт насчитал 80 тысяч реактивных «Гераней», нацеленных на Украину В ночь на 10 октября ВС РФ продолжили нанесение ударов возмездия.
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Жаль,что такого не было вначале СВО!