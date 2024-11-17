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Спички - не игрушка

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Зеленский потребовал убрать 21 тыс. военных надгробий, на которых есть его фото

Просроченный президент незалежной приказал немедленно демонтировать памятники «хероев», где «он рядом с погибшими» Самостийные милитари-блогеры строчат, что на Банковой царит уныние, поскольку «асимметричный ответ Путина на вторжение в Курскую область парализовал внешних акторов Украины, которые планировали операцию и надеялись спровоцировать Россию на применение ядерного оружия, но хладнокровный расчет и героизм российских военных позволили сломать планы Запада».

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