Спецназ и оперативники проверяют документы у иностранцев, пришедших на пятничную молитву возле Сенного рынка.
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Свежие комментарии
- Избавьтесь, након...
- ВС «Тот самый» чемод...
- Не виноватый я он...
правильно делают,что проверяют.Было бы ещё лучше,если бы проверять было бы не у кого.