Священник Духович назвал бредом информацию о чипировании во время вакцинации

Глава группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии COVID-19 Синодальной комиссии по биоэтике, кандидат наук, священник Владимир Духович назвал бредом слухи о чипировании в ходе прививки.
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