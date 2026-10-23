Запорожский фронт. Операция «Большое кольцо»: Группировки «Днепр» и «Восток» берут Орехов в «русские клещи» Для ускорения наступления ВС РФ нашей авиации нужно разбить в хлам мосты в Запорожье Согласно сводке нашего Минобороны, гвардейцы 155-го полка морской пехоты 55-й дивизии морской пехоты 5-й армии группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили н.
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