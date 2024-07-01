За отказ от русского флага – пять миллионов? Как русские пытаются предать русских на Олимпиаде

Геннадий Хрипунов

Пусть они эти ублюдки, сами, которые готовы заплатить 5 милл. покажут всему Российскому народу свои дебильсие морды и фамилии с инициалами и где работают, что слабо им это сделать или уже обоссалис и обосрались ?