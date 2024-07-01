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Спички - не игрушка

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За отказ от русского флага – пять миллионов? Как русские пытаются предать русских на Олимпиаде

За отказ от русского флага – пять миллионов? Как русские пытаются предать русских на Олимпиаде

Фото: Julien Mattia/globallookpress Участие российских спортсменов в Олимпийских Играх в Париже под нейтральным флагом – это позор и катастрофа для всей России.

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Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Пусть они эти ублюдки, сами, которые готовы заплатить 5 милл. покажут всему Российскому народу свои дебильсие морды и фамилии с инициалами и где работают, что слабо им это сделать или уже обоссалис и обосрались ?
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6 час.
Анна Федорова
Никаких им денег! Никогда! Пусть белый флаг себе на простыни постелят. Только за свой счёт едут, а не от страны.
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4 час.
Анна Федорова
Даже смотреть не буду, а болеть-тем более!
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4 час.

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