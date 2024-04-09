Александр Беглов рассказал о недавних достижениях Петербурга

В частности, Северная столица стала лидером по индексу качества городской среды Петербург подтверждает важную роль в жизни России, достижении технологического суверенитета и развитии межрегиональных связей.
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