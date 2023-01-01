В России выросла потребность в психологах

Потребность в психологах в России выросла на 63% по сравнению с 2021 годом. Таковы данные совместного исследования онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», сервиса по подбору психологов Alter и ресурса HeadHunter, сообщает Forbes.
Потребность в психологах в России выросла на 63% по сравнению с 2021 годом. Таковы данные совместного исследования онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», сервиса по подбору психологов Alter и ресурса HeadHunter, сообщает Forbes.
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