На российского тревел-блогера подали в суд его ученицы из-за сторис

Ученицы подали в суд на блогера-миллионника Артема «МореТУТ» (настоящая фамилия — Венскель). Как сообщает Telegram-канал Mash, они потребовали вернуть им 375 тысяч рублей за курсы по туристическому бизнесу.
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